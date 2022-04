We waren gewaarschuwd deel 2: Het naderende einde van eindeloos

Het rapport was eigenlijk al in 1971 gereed, maar de publicatie en bovenal de handelsedities kwamen in 1972 uit. Grenzen aan de groei, een berekening van de eindigheid van grondstoffen voor de industriële (kapitalistische) economie.

Het leerstuk van de noodzaak tot groei in de nauwelijks wetenschappelijk te noemen discipline “economie” houdt van huis uit in dat gelijk opgegaan of vooruitgelopen dient te worden op de groei van de bevolking. We weten dat dit niet de gedachte is achter de wens naar “groei”, als daar al een gedachte achter zit.

Rutte deelt ons mede dat “onze economie groeit als een tierelier” ondanks, of wie weet dankzij, de pandemie, uitleg ontbreekt tenslotte. Galopperende prijzen en achterblijvende lonen, wie er iets van die tierelier merkt mag het tegen ons zeggen. En daarnaast is die groei helemaal niet wenselijk: voor het behoud van een bewoonbare aarde is voor de zogenaamde ontwikkelde wereld ontgroeien noodzakelijk.

Het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome wees aan de hand van computermodellen – toen iets nieuws – op de onmogelijkheid om maar door te groeien alsof er geen einde aan kan komen. De boodschap kwam opmerkelijk genoeg hard aan in Nederland, waar het vertaald als Aulapocketje een grote hit was. En de toenmaals progressieve landelijke partijen die een Progressief Akkoord hadden gesloten namen het zeer serieus. Zeker van D’66-voorman Van Mierlo zou je het gezien de plaats van die partij nu niet verwachten.

Grenzen aan de groei werd door rechts gezien als een pleidooi voor het verfoeilijke communisme. En door de communisten zelf als een truc van de kapitalisten om de lonen laag te houden. Zoveel is er niet veranderd ,behalve dan dat er geen communisten meer zijn. Dat is eigenlijk al zo in het volgende peiljaar dat Jaap Tielbeke, klimaatjournalist van De Groene, in We waren gewaarschuwd kiest na het jaar van het publiceren van het rapport. In de politiek heeft het neoliberalisme getriomfeerd, in 1992, en in 2002 komt al de “twee-zijden”-houding op: alsof er twijfel mogelijk is aan het uitsterven van soorten en de uniformering van landschap en groene omgeving in het algemeen (want dat is “verlies aan biodiversiteit”, een versluierende term). Of aan de opwarming, het broeikaseffect (“klimaatverandering” is eigenlijk ook versluierend).

De redeneerfout van een goedmenend schrijfster als Kate Raworth, dat de economische wetenschap van koers moet veranderen ten aanzien van de groei-van-het-BNP (of -BBP)-gedachte. Het gaat niet om wetenschap, een term die voor quasi-wiskundig opgetuigde ideologische praat niet gepast is. Het stoppen van de natuurverwoesting, de uitputting van bodem en wat – ook weer ideologisch – “grondstoffen” worden genoemd, de uitstoot van CO 2 , de antropogene opwarming draaien om macht. Economische en politieke. De wetenschap is er, maar er zijn klassen die geen belang menen te hebben bij het behoud van een voor mensen bewoonbare aarde. Daar zijn we nu, terwijl India en Pakistan geteisterd worden door tijdenlang aanhoudende temperaturen van boven de 40 o .

Opvallend dat Tielbeke de enige politieke partij in Nederland met een echt groen programma tot behoud van die bewoonbare aarde, de Partij voor de Dieren, niet eens noemt.

Een vlotgeschreven overzicht van hoe er niet geluisterd is en wordt naar wetenschapslieden die het verontrustende verhaal vertellen over wat ons verder te wachten staat bij doorgroeien op een eindige planeet. Aanbevolen dus.

– Jaap Tielbeke, We waren gewaarschuwd – over ee nprofetisch milieurapport en wat we er (niet) mee deden. [S.l.:] Das Mag, 2022. 155p., €17,50

– Het rapport Limits to growth online.