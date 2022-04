We waren gewaarschuwd deel 1: Poetin en Rusland

We hadden het kunnen weten, dat Rusland onder Poetin zich van “het westen” afwendde. Nu heb ik een grondige hekel aan dat woord, dat iets geografisch lijkt aan te duiden, maar pas op. Marokko – de Arabische naam van het land betekent nota bene Het Verre Westen – hoort niet bij “het westen”. Australië wel, en Japan ook. Het is dus een versluierende, ideologische term voor iets anders: industrieel ontwikkeld, kapitalistisch, liefst wit: in het Zuid-Afrika van de apartheid golden Japanners als ere-blanken.

In het geval van Rusland als opvolgerstaat van de USSR, en laten we wel wezen, die was weer opvolgerstaat van het Russische Keizerrijk, betekent het concentreren op de eigen superieure cultuur, niet besmet met decadentie. Moskou het derde Rome, die afschuwelijke patriarch Kirill draagt het uit.

Het zijn uiterlijke tekenen: Poetin, apparatsjik van de geheime dienst, ongetwijfeld geen overtuigd marxist-leninist (waren die er nog in de USSR?) die zich ontpopt tot bloeddorstig heerser die liefst teruggrijpt op de pre-communistische tijd. Hij heet goed te zijn voor 200 miljard dollar, van de “linkse” goedpraters van het regime en zijn oorlogen kan men de linksheid gerust met een enorme lading zout nemen (ja, dit geldt ook voor u, Noam Chomsky).

We waren gewaarschuwd. Poetin was hoofdverantwoordelijke voor een moordende oorlog tegen Tsjetsjenië, de invasie in Georgië (met de feitelijke annexatie van Abchazië en Zuid-Ossetië), de annexatie van de Krim en de zogenaamde volksrepublieken in Oost-Oekraïne, de bombardementen op Syrië. De opsomming houdt de waarschuwing in, die in de wind geslagen is. En nu?

De stadia die tot de huidige agressie tegen Oekraïne hebben gevoerd, waarmee Europa verder op zijn kop wordt gezet – Zweden en Finland als aspirant-NAVOLeden! – worden vlot en helder beschreven door Michel Krielaars in zijn Oorlog met Rusland, hier en hier al eerder genoemd. Je begrijpt niet waarom “we”, en ja, die eerste persoon klopt helaas in mijn geval, dit niet doorzien hebben. Lees het boek.

– Michel Krielaars, Oorlog met Rusland, Amsterdam/Antwerpen: Pluim, 2022. 94p., €15,-