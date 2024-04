Wat zei Van Ooyen tegen mij over 4 mei?

Het komt er weer aan, 4 mei, en ik word dan onrustig. Ik kan er namelijk totaal niet tegen dat op de Dam bij het monument voor de slachtoffers van slechts ÉÉN oorlog, opeens allerlei rare andere oorlogen en figuren erbij gerommeld zijn. Zoals de KNIL-lers uit 1945-50 – die uiterst bloedig de Indonesische strijders voor onafhankelijkheid trachtten uit te roeien. Maar die dat vooral misdadig en zinloos deden.

En dan nog wat uiterst foute en politieke oorlogen. Zoals Afghanistan, Irak – om van de ‘eervolle’ vlucht van Dutchbat uit Srebrenica maar te zwijgen, met één dode. Er staan achterop het monument op de Dam namelijk twee jaartallen in steen, drie keer raden…

Afgelopen zaterdag sprak ik staatssecretaris Maarten van Ooyen en stelde hem voor op 4 mei meer info over WO-II te verbreiden. Hij zei niet meteen ja, maar ook geen nee.

O ja: mijn openingsvraag aan hem en zijn twee ambtenaren was: ‘Iedereeen weet wel hoeveel Joden er tijdens WO-II uit Nederland omkwamen, maar het aantal andere burgers is onbekend – het staat nergens in onze schoolboeken.’

Van Ooyen bekende eerlijk dat hij het niet wist. Het aantal is tussen de 150- en 175.000. Totaal aantal Nederlandse slachtoffers stijgt dan tot 250-275.000. Oftewel gemiddeld 1.000 per week, vijf jaar lang. Dui-zend-per-week.

Afgelopen jaar stierven er nog geen 700 Nederlanders in het verkeer. Dat is dan nog geen 14 per week. Veer-tien.

Dat cijfer moet simpelweg iedereen vanaf 12 jaar of ouder kennen. Wat mij betreft vermelden alle burgemeesters dit voor elke gemeente, zoals we deden toen we drie weken geleden tegen antisemitisme in Amersfoort gingen flyeren.

PS1: Wilders: bestrijden!

Bestrijd Wilders met alle mogelijke middelen! Maar wel wettig, uiteraard.

PS2: Op naar Rwanda!

Er kunnen – nu die rare Rwanda-wet is aangenomen – per jaar zeker 4-500 asielzoekers uit het VK naar Rwanda. Van de 50.000 die daar jaarlijks aankomen. Wat zal dat indruk maken op de 49.500 achterblijvende vluchtelingen…

– Foto’s jaartallen Nationaal Monument op de Dam ©Arthur Graaff