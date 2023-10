Wat vertellen bedrijven en banken aan boeren over de toekomst van de landbouw?

Bedrijven in de landbouwsector en banken die contact hebben met boeren, noemen natuurinclusieve landbouw nauwelijks als gewenste ontwikkelrichting. Veel vaker leggen ze de nadruk op hoogproductieve en innovatieve landbouw, of op behoud van het bestaande.

Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek van Wageningen University & Research. Om dit te veranderen is bij deze partijen meer kennis over natuurinclusieve landbouw nodig. En de overheid zou een duidelijker perspectief kunnen schetsen over de toekomst van de landbouw, en de rol van de hele sector daarin.

Meer natuurinclusieve landbouw is met het oog op biodiversiteitsherstel een belangrijke ambitie van de overheid. Daarvoor is het nodig dat een grote groep boeren stappen in die richting zet. Maar de keuzes die boeren bij hun bedrijfsontwikkeling maken, hangen niet alleen van overheidsbeleid af.

– Uitgelichte afbeelding: Door wolvenraider – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1117314