De lp Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot mag als een hoogtepunt in het Nederlandstalig genre gelden. De ijzersterke single Jimmy hebben we langsgehad – niets tegen herhaling, daar niet van, maar er staan zoveel singlewaardige nummers op. Deze bijvoorbeeld. Weemoed en lichte hoop. Onovertroffen, wel geëvenaard.



Wat geweest is, is geweest

– Uitgelichte afbeelding: Door Harry Pot – https://www.flickr.com/photos/29998366@N02/12219665704/, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34758770