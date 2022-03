Wanneer stapt Belarus in de oorlog?

Het is volgens de kenners niet de vraag of, maar wanneer. En dan ook nog even: hoeveel? Poetin heeft ze nodig, maar Loekasjenka heeft er duidelijk, absoluut, totaal geen zin in. Maar P heeft hem aan een lijntje, hoewel militaire hulp wel het allerverste eind van dat lijntje is.

Bereiken de heren dat ooit toch, dan ontbreekt bovendien elke weg terug. Dat schijnt de mening van de meerderheid van de kenners te zijn. Op de Belarussische grond rondraggen – alla. Het luchtruim misbruiken: vooruit dan maar. Maar inzet… Hohohoho even.

De vraag rijst ook: wat kan inzet van Belarussische militairen nog uitmaken, zeker als het nog twee of drie weken duurt voordat Poetin Loekasjenka zover heeft? Elke dag telt momenteel. Er is dan ook geen enkele pensionado-generaal of ex-minister van BZ die dat durft te zeggen, hoe graag ze ook op het scherm willen (en dat willen ze allemaal…). Alles is te fluïde, er zijn te weinig vaste punten qua overwinning of verliezen. De NAVO kan ook nog opeens raar uit de hoek komen.

En Biden deed het gisteren ook erg leuk:

‘For God’s sake: this man cannot remain in power’. Hij zei dat echt, hardop, luister maar naar het nieuws.

Vraag 2: wat kan het gevolg zijn van Belarussische inzet van militairen?

Simpel antwoord: eigenlijk geen verschil met de strijd van nu, verwachten vele generaals en war watchers. Vooral aangezien de NAVO-landen en de EU steeds maar meer geld en wapens toestuurt. Vooral de luchtdoelwapens en de anti-tankwapens doen het best. En het is duidelijk dat het Amerikaanse veto op levering van Poolse Migs dat nu nog geldt, dan niet meer houdbaar zal zijn. Waarom de Polen die overigens niet gewoon direct over de Oekraïense grens schuiven… Nou betekent dat natuurlijk niet dat de Oekraïners dan opeens alles zullen winnen.

Dat is tegelijk de reden dat Loekasjenka Poetin zo veel mogelijk tegen wil houden. Loekasjenka weet dat het niet te voorspellen is wat er dan allemaal mis kan gaan – en als het misgaat, zakt zijn stoel, heel snel scheef en schever. Goddank heeft L. geen kernwapens meer, netzomin als Oekraïne.

Voor de liefhebbers: hier het fraaie Duitse overzicht van het Belarussische leger op Wikipedia. Beter dan het Engelse.

PS: Triest dat de WO-II-overlevende Romantsjenko vijf dagen terug omkwam. Hij had Buchenwald meegemaakt, en van hem is een opname bekend dat hij de Buchenwald-eed aflegt: het nazisme altijd en overal bestrijden.

