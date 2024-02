Kinderen kunnen vanaf hun derde jaar (en verplicht vanaf het vijfde jaar) in Nederland naar het voorbereidend lager onderwijs (VLO). Zij krijgen daar ‘taakjes’ opgedragen en bij beoordeling met ‘voldoende’ krijgen ze als ‘beloning’ vrij-spelen in de kleuterhoek van het klaslokaal. Ik verzin dit niet. Het was mijn kleindochter die het een aantal jaren geleden mij verhaalde.

Uit eigen ervaring weet ik dat in het LO daar de ‘straf’ bij komt, ook als je je, in de ogen van de lerares, te ‘bijdehand’ toonde. Taken, belonen, straffen. Zaken die je in de maatschappij tegenkomt en waarop je door scholing wordt voorbereid en ingewijd. Ik zou dit nog verder kunnen uitbreiden, maar gelukkig deed Raoul Vaneigem dat op zijn onverbeterlijke manier met de tekst Waarschuwing voor leerlingen en scholieren, uit het Frans vertaald door Geert Carpels. De tekst is in zijn geheel opgenomen op de site Globalinfo, waar die gratis is te downloaden – zie hier. [ThH]

Ten behoeve van de niet-Nederlandstalige lezers en lezeressen is het goed te weten dat ook de Engelstalige versie is te downloaden (zie hier) evenals de Italiaanse (zie hier).

Waarschuwing Voor Leerlingen En Scholieren

Zoals hierboven aangegeven is de volledige tekst hier te lezen. Ik verschaf slechts de tussenkopjes van de tekst, zeg maar om op te warmen:

Een school waar het leven zich verveelt, onderwijst alleen barbaarsheid.

Een eind maken aan het gevangenisonderwijs en aan de castratie van de begeerte.

Een school die de begeerte belemmert, stimuleert de agressiviteit.

Kan kennis bestaan waar onderdrukking heerst?

Leren zonder begeren, is het begeren afleren.

Aan een vergissing kleeft geen schuld.

Alleen wie beschikt over de sleutel van het hazenpad en de sleutel van de dromen kan een school beginnen in een open samenleving.

Het onderwijs demilitariseren.

Wat in angst wordt aangeleerd, maakt de kennis bang.

De leergierigheid bevrijden van de dwang.

Maak van de school een centrum van creatie van al wat leeft, geen wachtkamer van een parasieten- en handelsmaatschappij.

Rekruten om het bankroet te bestieren.

Het einde van de dwangarbeid luidt het tijdperk van de creativiteit in.

Kwaliteit eerst.

De autonomie aanleren, niet de afhankelijkheid.

Het bondgenootschap met het kind is een bondgenootschap met de natuur.

Van de onontbeerlijke hulp tot de weigering van de permanente bijstand.

Het geld van de openbare diensten mag niet meer ten dienste staan van het geld.

[Tussenkopjes uit de tekst van Raoul Vaneigem, Waarschuwing voor leerlingen en scholieren (Mille et une nuits, Paris; 1995), Nederlandse vertaling door Geert Carpels, januari 2024; zie hier .] [Engelse vertaling, A warning to students of all ages; zie hier .] [Italiaanse Vertaling, Avviso agli studenti; zie Online .]

ThH

– Overgenomen van Libertaire Orde