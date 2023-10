Waarom zwermende spreeuwen nooit botsen

Je bent gaar en op weg naar huis, staat buiten op Utrecht Centraal, kijkt niets vermoedend omhoog en… ziet plotsklaps een spreeuwenwolk door de lucht wervelen. Wat een show! Dat geeft de burger moed. Ze doen het niet voor ons, maar waarom wel? En waarom knallen ze nooit tegen elkaar?

In de herfst zijn er grofweg evenveel spreeuwen als mensen in ons land, wist je dat? Miljoenen vogels arriveren dan uit Rusland en Scandinavië om hier te overwinteren (blijkbaar stelt onze winter niks voor in het vergelijk). In de avondschemering wervelen ze als één lichaam door de lucht. Alsof ze elkaars gedachten lezen, of instructies krijgen van een leider. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is verbazingwekkend hoe ze dat écht doen.

