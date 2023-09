Waarom fossiele subsidies oneerlijk zijn

Het is niet te missen: al dagenlang blokkeren duizenden mensen van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag om een einde te eisen aan fossiele subsidies. Dankzij de grote maatschappelijke druk is de politiek nu eindelijk aan zet.

Maar wat zijn fossiele subsidies nou precies? Wie profiteren ervan? En waarom zijn ze oneerlijk? In een nieuwe video leggen onder anderen acteur Jennifer Hoffman, activist Raki Ap en journalist Teun van de Keuken het zo laagdrempelig mogelijk uit.

Uit nieuwe cijfers van het ministerie blijkt dat het gebruik van olie, kolen en gas met 46,5 miljard (!) euro wordt aangemoedigd. [1] Hierdoor werken fossiele subsidies rechtvaardig klimaatbeleid direct tegen. Zoals economen schrijven: “Het is alsof je de airconditioning én de verwarming aanzet: je bereikt niks en hebt alleen maar hoge kosten.” [2]

En er zijn een heleboel andere problemen die we met zo’n gigantisch geldbedrag zouden kunnen aanpakken. Denk aan de pechgeneratie compenseren met een gewone basisbeurs. De bezuinigingen op jeugdzorg terugdraaien. OV overal beschikbaar en gratis maken. Of ruim 2,5 miljoen huizen isoleren. Er moet nu snel een afbouwplan komen, zodat we in 2025 van fossiele subsidies af zijn.

#StopFossieleSubsidies klinkt luider dan ooit. 35.000 mensen en meer dan 300 organisaties roepen ertoe op in de brandbrief aan het kabinet. [3] Je hoort de leus uit duizenden monden op en naast de A12, en ook steeds meer politieke partijen scharen zich achter de eis.

PS Wil je zien welke politieke partijen fossiele subsidies snel willen afschaffen? Kijk dan op deze website.

PPS Nog meer doen? Kom dan zaterdag vanaf 12.00 uur de mensen van Extinction Rebellion aanmoedigen in de support demo naast de A12 in Den Haag.

Bronnen:

[1] Nieuwsbericht NOS over nieuwe bedrag fossiele subsidies [2] Opinie van economen en klimaatdeskundigen die pleiten voor snel afbouwplan in het Financieele Dagblad [3] Brandbrief aan het kabinet

– Bericht van Fossielvrij.nl