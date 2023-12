VVD Westerwolde kwaad over motie uitstel behandeling spreidingswet

De VVD in Westerwolde is verbijsterd over een motie die de VVD gisteren samen met PVV, NSC en BBB indiende over uitstel van behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer. Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Buigel is uitstel van behandeling een ramp voor Ter Apel.

De spreidingswet is al aangenomen door de Tweede Kamer, behandeling in de Eerste Kamer staat gepland voor 16 januari. Met deze wet in de hand hoopt staatssecretaris Van der Burg onwillige gemeenten te kunnen dwingen asielzoekers op te nemen.

Volgens Buigel speelt de VVD-fractie in de Tweede Kamer een politiek spelletje over de rug van de inwoners van Ter Apel en de bewoners van het opvangcentrum: “Wij willen helemaal geen spelletjes, maar regel het nou eens dat er een einde komt aan de ellende in Ter Apel. Daar zitten de inwoners van Ter Apel, de middenstanders en ook de asielzoekers die zich hier melden al zo lang op te wachten.”

Staatsrechtelijk is de motie een aanfluiting (zie je daar de illusies over Pieter Omtzigt en de rechtsstaat in rook opgaan?), alleen al omdat de Tweede Kamer niet gaat over de agenda van de Eerste Kamer, iets waar Mark Rutte partijgenote Dilan Yeşilgöz op moest wijzen: “In de motie wordt een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer gedaan om voor

de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel

‘Spreidingswet’. Het kabinet is nu niet aan zet, en ontraadt derhalve de motie. De

Eerste Kamer gaat, conform het Reglement van Orde van de Eerste Kamer, over

de eigen agenda, waaronder de wijze van behandeling van bij de Eerste Kamer

ingediende wetsvoorstellen. Het kabinet staat achter het wetsvoorstel.”

Daarnaast is het ook nog eens een staaltje politieke schizofrenie zoals we dat in Nederland (bij mijn weten) nooit eerder hebben meegemaakt. Om Arjan Noorlander op Twitter/X te citeren: “VVD premier Rutte ontraadt nu namens VVD minister Yezilgoz een motie van VVD fractieleider Yezilgoz tegen het beleid van VVD staatssecretaris Van der Burg. Ik ben duizelig na vandaag..”

Iedereen ziet eigenlijk wel in dat de spreidingswet noodzakelijk is. Door het gebrek aan doorstroming is de situatie in het opvangcentrum in Ter Apel gierend uit de klauw gelopen, met desastreuze gevolgen voor zowel de bewoners van het centrum als de inwoners van Ter Apel.

Buigel: “Het loopt dan steeds verder vol in Ter Apel. Als die spreidingswet niet doorgaat krijgen we hier toestanden zoals in Lampedusa, waar de Groningse burgemeester Koen Schuiling al eens voor waarschuwde. Het dreigt door het op de lange baan schuiven van de spreidingswet nu echt te gebeuren. Dat moeten we toch niet willen”.

