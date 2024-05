VVD mogelijk uit liberale fractie Europees Parlement gegooid

Valérie Hayer, de fractievoorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement, wil de VVD uit de fractie zetten. Aanleiding is de samenwerking met de extreemrechtse PVV.

Volgens Hayer respecteert de VVD de liberale waarden niet als die partij met de PVV in zee gaat.

“Mijn rode lijn is duidelijk (…). We hebben altijd het cordon sanitaire [tegen extreem rechts] gerespecteerd. Het is een van de absolute waarden van de fractie en ik zal na de verkiezingen mijn verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat deze waarden gerespecteerd blijven”