Vuurwapens in beslag genomen bij Reichsbürger

Bij een inval in de woning van een aanhanger van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging in Pohlheim (Hessen) heeft de politie tientallen vuurwapens in beslag genomen. Ook op de schietclub waar de man actief was heeft de politie vuurwapens in beslag genomen.

De man verzette zich niet, wat we bij Reichsbürger weleens anders hebben meegemaakt. De Duitse Rambo beschikte over een aanzienlijk arsenaal. In totaal werden 6 geweren, 12 handvuurwapens, 16 messen, 5000 patronen en twee luchtbuksen in beslag genomen.

De Reichsbürgerbeweging erkent de moderne Duitse staat niet. Leden/sympathisanten weigeren soms belastingen of boetes te betalen. Volgens hen hebben dergelijke sancties geen grondwettelijke basis.

Veel – maar niet alle – Reichsbürger leunen tegen extreemrechts aan. Het zijn merendeels oudere (50+) mannen die – net als de Nederlandse “autonomen” – het contact met de werkelijkheid volledig kwijt zijn. Vaak hebben ze persoonlijke problemen en/of steken ze diep in de schulden. Extreemrechtse complottheorieën lijken dan – alweer net als bij de polderautonomen – een uitweg te bieden.

Bron: hessenschau

Uitgelichte afbeelding: Von SSLreporter – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93234436