VS vereenvoudigen levering militair materieel aan Oekraïne

De Amerikaanse Senaat heeft unaniem besloten de Leen- en Pachtwet in ere te herstellen. Daarmee wordt het voor president Biden gemakkelijker wapens te leveren aan Oekraïne.

De Leen- en Pachtwet dateert uit de Tweede Wereldoorlog. De wet maakte het de VS eenvoudiger materiële steun te verlenen aan Engeland. Later werd de hulp uitgebreid naar andere landen, waaronder de Sovjet-Unie. Dankzij de Leen- en Pachtwet kon de VS tot 1 oktober 1941 voor ruim een miljard dollar aan militaire steun verlenen aan Engeland.

Onder de Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 – zoals de wet formeel heet – ontvangt Oekraïne militaire steun zónder daarvoor meteen te hoeven betalen. Betaling kan op een niet nader gespecificeerde datum in de toekomst plaatsvinden. De facto wordt het militaire materieel gratis geleverd.

Volgens politieke waarnemers duidt alles er op dat de NAVO denkt dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen, mits het land voldoende materiële steun krijgt van het Westen. Afgelopen dinsdag kondigde het Pentagon aan nog eens voor $100 miljoen aan geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne te zullen leveren. In totaal heeft de VS sinds het begin van het conflict voor $1,7 miljard militaire steun aan Oekraïne gegeven.

De wet moet nog door het Huis van Afgevaardigden aangenomen worden, maar dat is vermoedelijk niet meer dan een formaliteit.

Bron: Ukrinform

