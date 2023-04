Vrouw uit Dordrecht aangehouden wegens bedreiging deelnemers drag queen voorleesmiddag

De politie heeft zaterdagavond een 51-jarige vrouw uit Dordrecht aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging. De vrouw had online bedreigingen geuit, gericht op de voorleesmiddag van drag queens in het Lantarenvenster in Rotterdam.

Hulde, want meestal is de politie niet bijzonder alert bij online bedreigingen. Mogelijk dat daar nu wat verandering in komt.

De voorleesmiddag verliep verder zonder problemen. Naziwappies – waaronder Voorpost en JFVD – hadden aangekondigd de bijeenkomst te zullen verstoren (want Onze Kinderen), maar de opkomst was bedroevend. Ook JFVD blijkt dus niet in staat haar – op papier toch aanzienlijke – achterban te mobiliseren. Waarbij dan nog aangetekend moet worden dat het zonder de aanwezigheid van een aantal Vlaamse neofascisten – waaronder Dries van Langenhove – al helemáál een bedroevende vertoning zou zijn geweest.

Tegenover het kleine groepje naziwappies stond een veel grotere groep tegendemonstranten, die ook nog eens aanmerkelijk luidruchtiger was. Nederlanders mogen dan in meerderheid reactionaire kloothommels zijn, de straat opgaan met onversneden nazi’s gaat de meeste mensen blijkbaar toch nog steeds een paar stappen te ver.

De teleurstelling was dan ook voelbaar bij de naziwappies. O.a. bij Voorposter Hannie Descendre, die zich na het opsteken van een fikse joint eens uitgebreid ging beklagen over de ‘agressie’ waar ze mee geconfronteerd werd. Hannie snapte er niks van, want de tegendemonstranten zijn net als Hannie ‘antikapitalistisch’. Beelden van een beteuterde Hannie hier.

Uiteraard waren de bekende koppen aanwezig, met voorop fakkeldreiger Max van den Berg die op geen enkele demo ontbreekt. Links, rechts, midden: het maakt Max allemaal niks uit, zolang het maar tégen iets is:

Daar staat hij hoor. Bij zijn Voorpostvrienden.

Racist Max vd Berg pic.twitter.com/sFKuHh8WTg — Videre (@Videre10) April 16, 2023



Een fraaie compilatie vind je bij Videre.

Uitgelichte afbeelding: By Zahari Baharov – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79607825