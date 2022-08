Vrijwilligers koken in Groningen voor vluchtelingen in Ter Apel

Op Twitter kankeren op de VVD is natuurlijk prima, maar voor de vluchtelingen in Ter Apel kun je nog iets meer doen dan alleen dát. Vrijwilligers van MiGreat koken 2x per week een warme maaltijd voor de vluchtelingen, van wie een groot deel buiten moet overnachten.

Meld je hier aan als vrijwilliger voor het koken en eten distribueren, of om betrokken te zijn bij acties. Samen laten we luid van ons horen, voor menswaardige opvang van vluchtelingen en migranten! We laten je dan zo snel mogelijk weten wanneer er vrijwilligers nodig zijn. Doneer hier! We kopen er eten, gas, bordjes, bestek en brandstof voor om al het eten in Ter Apel te krijgen. Mocht de situatie plotseling opgelost zijn, dan gaat het geld naar noodhulp aan de Europese grenzen.

Uitgelichte afbeelding: refugees welcome (foto AJvdK)