Een instrumentaal rondedansje uit het oeuvre van George Jones. Net iets meer dan een minuut, meer hoeft dat ook niet te zijn.

Voetjes van de vloer, mensen.



Liberty

– Uitgelicht: By Thomas R Machnitzki (thomasmachnitzki.com) – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27420313