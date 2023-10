Vredesbeweging Code Pink zwenkt naar ultrarechts

En ja, ik heb meegedaan aan demonstraties van de club in de VS. We leefden in die tijd nog in de slagschaduw van de invasie in Irak en alle leugens die eromheen verkocht werden.

En nu? Feministische vredesbeweging Code Pink roept om “vrede” in Oekraïne, wat dus overduidelijk steunbetuiging aan Poetin betekent.

Een eigen beschrijving van de actie door de club:

Het gezelschap werd aangevuld door de presidentskandidaat van de Groene Partij, Cornel West, in in de gang van de senaat, voor een grote gebedswake voor de sit-in. De gebedswake en sit-in maakten deel uit van een actieweek waaronder een manifestatie tegen de oorlog op dinsdag, met Cornel West, bekleder van de Dietrich Bonhoeffer leerstoel aan Union Theological Seminary; Claudia de la Cruz, mededirecteur van het People’s Forum; Lee Camp, VS-Amerikaanse humorist, schrijver, podcaster en journalist; Medea Benjamin, medeoprichter van CODEPINK en Global Exchange; en Eugene Puryear, VS-Amerikaanse journalist, activist en gastheer op Breakthrough News.

Een gezelschap van vijftig activisten en bewoners van Vermont hebben woensdag een sit-in gehouden in het kantoor van Bernie Sanders. Zij eisten dat de senator zou oproepen tot vrede en diplomatie in Oekraïne in plaats van meer wapens en oorlog. De sit-in liep uit op de arrestatie van elf activisten onder wie een 89-jarige CODEPINK vredesactivist.

Terwijl dit bericht getikt wordt komt het nieuws door dat West de Groene Partij heeft verlaten om als onafhankelijke kandidaat verder te gaan.

Bekleder van een leerstoel genoemd naar Dietrich Bonhoeffer, die zozeer de dialoog en vrede met Hitler zocht dat die hem op 9 april 1945 liet ophangen.

En om het allemaal nog wat erger te maken:

The war in Ukraine must END!

Today, I met brave @codepink activists who protested for peace in Bernie Sanders’ office. He had 11 of them arrested!

Peace & free speech shouldn’t be a partisan issue.

We don’t agree on most things, but we do agree Congress should STOP fueling the… pic.twitter.com/uFzenFyMNn

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) October 4, 2023