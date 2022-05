Vorig jaar vier klimaatrecords gebroken

Vier cruciale indicatoren van klimaatverandering – broeikasgasconcentraties, zeespiegel, temperatuur en zuurtegraad van de oceanen – staan sinds vorig jaar op recordniveau. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is het opnieuw een duidelijk teken dat de mens planetaire veranderingen veroorzaakt.

Het rapport, WMO State of the Global Climate in 2021, bevestigt dat de afgelopen zeven jaar de warmste ooit waren. Vorig jaar was op weg om het warmste te worden, maar werd gered door een verkoelend La Niña-effect aan het begin en einde van het jaar. De gemiddelde globale temperatuur lag ongeveer 1,11 graden Celsius boven het pre-industriële niveau.