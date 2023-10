Voorzitter synagoge in Detroit vermoord

De voorzitter van een synagoge in Detroit is gisteren vermoord. Het motief voor de moord is nog onduidelijk.

Het lichaam van Samantha Woll werd in een park niet ver van haar huis gevonden. Een bloedspoor leidde terug naar haar woning. Vermoedelijk is Woll in haar huis aangevallen, waarna ze zich naar het park gesleept heeft. Daar bezweek ze aan haar verwondingen.

De politie zegt vooralsnog over geen enkele aanwijzing te beschikken over de identiteit of de motieven van de dader, maar het ligt natuurlijk voor de hand het motief te zoeken in de oorlog tussen Hamas en Israël. Met name in de VS lopen de emoties hoog op. Vorige week werd een 6-jarig Palestijns-Amerikaans jongetje vermoord door een doorgedraaide rechtse zeloot.

De politie roept iedereen op zich te onthouden van speculaties over de moord op Woll. Ongetwijfeld hoopt men te voorkomen dat de toch al gespannen situatie nog verder uit de hand loopt. Zowel Joodse- als Palestijnse Amerikanen worden sinds de terreuractie van Hamas op 7 oktober met de regelmaat van de klok bedreigd met de dood.

Woll was actief voor de Democratische Partij. De Isaac Agree Downtown Synagogue waarvan ze de bestuursvoorzitter was staat ook bekend als ‘liberal’.

Bron: CNN

Uitgelichte afbeelding: De Isaac Agree Downtown synagoge – By Dwight Burdette – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14779715