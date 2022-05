Voorpost aanwezig bij herdenking moord op Fortuyn

Het fascistische contingent was gisteren – zoals verwacht – prominent aanwezig bij de herdenking van de moord op de ranzige racist Pim Fortuyn. Blijkbaar tot grote vreugde van de organisatie, want daar vond men al die wapperende NSB-vlaggen prima.

Pim herdenken en ‘het vrije woord’ aanroepen en dan NSB-vlaggen van extreemrechtse lieden accepteren als decoratie van je ceremonie. https://t.co/HTvvXMMukZ — PG Kroeger (@PGKroeger) May 6, 2022

De opkomst was met zo’n 400 mensen nou niet bepaald denderend te noemen, maar daar maalde men bij Voorpost niet om:

Op Twitter viel er natuurlijk wél het nodige te lachen met – en om – het kwijlende journaille. Hoogte/dieptepunt: een kwijlende Arjan Noorlander, ‘politiek duider’ bij Nieuwsuur.

Het kan nóg erger. Daarvoor moeten we bij Vera Bergkamp zijn, de slechtste Kamervoorzitter in living memory. Dat Bergkamp doodsbang is voor het extreemrechtse plebs wisten we al, maar de tweet die ze gisteren de wereld instuurde over de reactionaire charlatan uit Rotterdam overtrof álles wat we eerder van haar gezien hadden:

Vandaag 20 jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. Hij wist de harten van velen te stelen. Nog steeds klinken zijn ideeën door. De aanval op hem was een aanval op de democratie. De gedachte aan hem moeten we levend houden, omdat die ons herinnert aan de waarde ervan. pic.twitter.com/eYRNxtLHag — Vera Bergkamp (@Vera_Bergkamp) May 6, 2022



Kortom: de fascisten vierden feest en Het Politieke Midden wist als reactie niks beters te verzinnen dan de bruinrechtse anussen te likken.

Een heel wat realistischer inschatting van PIM!! is afkomstig van het Vlaams Blok, waar men prima weet welk vlees we met hem in de kuip hadden:

20 jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord door een extreemlinkse, groene activist omwille van zijn ideeën, omwille van zijn ideaal. We herdenken vandaag Fortuyn met de oude/beroemde beelden uit ‘De nacht van Fortuyn’. Zijn visie is ook vandaag nog steeds brandend actueel. pic.twitter.com/Eh58vXaJyO — Vlaams Belang (@vlbelang) May 6, 2022



