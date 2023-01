Voormalige adviseur Trump maakt gehakt van Baudet

Een burgeroorlog binnen extreemrechts is altijd leuk, en al helemaal als de verliezende partij Thierry Baudet heet. In onderstaande Youtube video maakt Seb Gorka, een voormalige adviseur van Trump, gehakt van Baudet. De FvD-Führer betoogt dat Poetin waarschijnlijk de enige is die de Westerse beschaving nog kan redden van de snode plannen van De Elite. Gorka ontploft: “The West will be destroyed from the inside by people like Baudet who know nothing about Western civilisation”. Baudet is volledig van slag en weet minutenlang amper nog een woord uit te brengen.



Putin fanboy @thierrybaudet is roasted by conservative former Trump advisor @SebGorka “The West will be destroyed from the inside by people like Baudet who know nothing about Western civilisation”. #fvd pic.twitter.com/lXp3j4Lp0u — dr. Marina (@mmeeuw) January 23, 2023



Volledige video hier:

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Sebastian Gorka, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113636592