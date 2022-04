Voor het verpatsen van gemeenschappelijke voorzieningen moet u bij kneiterlinks wezen

Dit knipsel uit Het Parool, ontleend aan twitter, zegt het in een notedop. Om fietspaden in volkstuinparken aan te leggen, een dozenschuifcentrum in de Lutkemeer en een theater in de Sloterplas, om eens wat ambitieuze ideeën van Groenvd66 in Amsterdam te noemen, moeten er centen op tafel komen. Het energiebedrijf is al verpatst, nu is de drinkwatervoorziening aan de beurt.

Altijd aardig te bedenken dat dergelijke nutsbedrijven in gemeente- of overheidshanden zijn ingesteld door liberalen. En nu heet het liberalisering als ze uitverkocht worden aan “bedrijven” die ongetwijfeld met de Eenheidspartij verbonden zijn via de juiste vrinden.

Kritiek op het neoliberalisme komt in laatste instantie neer op kritiek op ongeveer alle partijen die “bestuursverantwoordelijkheid” hebben.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4007290