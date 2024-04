VN-rapporteur Michel Forst vraagt Nederland te stoppen met vervolgen van Extinction Rebellion

De speciale VN-rapporteur voor milieubeschermers, Michel Forst, heeft Nederland gevraagd om te stoppen met het vervolgen van de vreedzame klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ook moet de veroordeling in de zaak over de opruiing worden vernietigd. Dit schrijft hij in een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot.

De oproep van de “UN Special Rapporteur on environmental defenders under the Aarhus Convention” volgt op een klacht die zeven activisten bij hem indienden. In de brief uit de rapporteur zijn diepe bezorgdheid over de manier waarop de Nederlandse autoriteiten hebben gereageerd op de vreedzame protesten van Extinction Rebellion, met name rond de blokkades van de A12 tegen de jaarlijkse 39 tot 46 miljard euro fossiele subsidies. In februari verscheen er al een position paper over hetzelfde onderwerp.

Veroordeling vernietigen

In het verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend, is vastgelegd hoe burgers betrokken worden bij milieu-aangelegenheden. Forst vraagt in zijn brief dat de veroordelingen van ‘opruiing’ in hoger beroep worden vernietigd, dat het naar aanleiding van die veroordelingen afgenomen DNA-materiaal wordt vernietigd en dat de klagers die zijn aangehouden voor wegblokkades niet verder zullen worden vervolgd. Daarnaast moet Nederland garanderen dat er geen waterkanonnen meer worden ingezet tegen vreedzame demonstranten en informatie verstrekken over de trainingen die gegeven worden aan politie-agenten, officieren van justitie en rechters zodat naar behoren wordt gereageerd op de burgerlijke ongehoorzaamheid van Extinction Rebellion.

Brief:

https://unece.org/sites/default/files/2024-04/ACSRC_2023_16_NL_to_HE_MFA_from_Aarhus_SR_EnvDefenders_complaint_14.02.2024.pdf

Position paper: https://unece.org/sites/default/files/2024-02/UNSR_EnvDefenders_Aarhus_Position_Paper_Civil_Disobedience_EN.pdf

Reactietermijn verstreken

De brief is op 14 april gepubliceerd nadat de reactietermijn van de minister verstreek, maar de minister kan nog steeds met een reactie komen.

“We gaan ervan uit dat de minister van Buitenlandse Zaken dit signaal zeer serieus neemt en dat de aanwijzingen van de rapporteur per direct worden opgevolgd. We voelen ons gesterkt door de brief en zullen onverminderd doorgaan met onze acties. Als altijd roepen we iedereen op om mee te doen met onze vreedzame blokkades. De noodzaak daarvan is groter dan ooit,” zegt Jelle de Graaf, een van de mensen die tot een werkstraf werd veroordeeld voor het oproepen om aan de A12-blokkade mee te doen.