Vlinders van bijna helft plaatsen verdwenen in VK

Vlindersoorten zijn van bijna de helft van de plaatsen waar zij ooit hebben gevlogen verdwenen in het Verenigd Koninkrijk sinds 1976, volgens een studie.

De verspreiding van 58 inheemse soorten is met 42% gedaald nu vlinders verdwijnen uit steden, velden en bossen. De soorten die alleen op speciale habitats gevonden worden, zoals moerasgebieden of kalkrijk grasland, zijn er nog slechter aan toe met een achteruitgang in verspreiding van 68%.

Wetenschapslieden van Butterfly Conservation, die het rapport over de toestand van vlinders in het Verenigd Koninkrijk hebben samengesteld uit bijna 23 miljoen meldingen, hebben gezegd dat er een grote verandering moet komen om wat beschreven wordt als rampzalige afname van insectenpopulaties.

– The Guardian

