Vliegbasis Leeuwarden geblokkeerd

Bij de Leeuwarder vliegbasis wordt geprotesteerd tegen de oefeningen van Frisian Flag. De activistische beweging Extinction Rebellion en het actiecollectief Vliegop voeren actie tegen de effecten op natuur en klimaat.

Er staan jongeren in roze kleding bij de ingang van de vliegbasis, die zich hebben vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook worden er speeches gehouden en hebben mensen banners vast. Auto’s kwamen in de file te staan.

Het is vrijdag de laatste dag van de internationale luchtmachtoefening Frisian Flag in Leeuwarden. De oefeningen ondervinden geen hinder van het protest, de eerste vliegtuigen zijn de lucht al in, vertelt een woordvoerder van de vliegbasis.

