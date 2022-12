Vlees, u weet best waarom niet

De EU kent in haar jaarlijkse subsidieronde ruim 34 miljoen euro toe aan reclamecampagnes voor vlees en zuivel. Vorig jaar was dat nog 54 miljoen euro, een daling van bijna 36 procent. Daarnaast gaat er ruim 37 miljoen euro naar campagnes waar vlees- of zuivelproducten een onderdeel van zijn. Vorig jaar trok de EU daar bijna 39 miljoen euro voor uit. Dit blijkt uit onderzoek van stichting Dier&Recht, dat jaarlijks de balans bijhoudt van de Europese subsidies voor vlees- en zuivelreclames.

Wat de dierenrechtenorganisatie betreft, nemen de reclamesubsidies voor vlees en zuivel volgend jaar af naar nul. Directeur Frederieke Schouten: “De daling is een stap in de goede richting, maar het is tegelijkertijd absurd dat er wéér miljoenen euro’s belastinggeld worden verspild aan reclames voor vlees en zuivel. Deze reclamesubsidies gaan lijnrecht in tegen de klimaat- en gezondheidsambities van de Europese Commissie en houden dierenleed op grote schaal in stand.”De EU reserveert deze keer 13 miljoen euro voor de promotie van vlees. Vorig jaar was dat nog bijna 27 miljoen euro, een daling van 51 procent. Aan de promotie van zuivel besteedt de EU deze ronde ruim 21 miljoen euro, een daling van bijna 20 procent in vergelijking met vorig jaar. Daarmee wordt 23 procent van het totale EU-budget voor promoties uitgegeven aan reclames voor vlees en zuivel.

Daarnaast gaat ook dit jaar ruim 37 miljoen euro naar campagnes met meerdere producten waar vlees- of zuivelproducten een onderdeel van zijn. Vorig jaar gaf de EU daar bijna 39 miljoen euro aan uit, een lichte afname van 4 procent.Hierdoor gaat er bij elkaar nog altijd 71,5 miljoen euro naar reclames met vlees, zuivel of campagnes waar die producten een onderdeel van zijn; 47% van het totale EU-budget voor promoties.

Van de in totaal negen geselecteerde vleescampagnes zijn er maar liefst zes voor rood vlees. Opvallend, want vorig jaar wilde de EU juist die subsidies nog aanzienlijk verlagen, omdat deze producten het risico op kanker vergroten.

Ook de grootste subsidie voor vleesreclames – bijna 3 miljoen euro – gaat dit jaar naar rood vlees: EUPorkChoice, een reclamecampagne in China, Vietnam en de Filipijnen voor varkensvlees uit Spanje en Portugal.De Europese Commissie zou in het eerste kwartaal van 2022 met een herziening komen van de subsidieregeling voor voorlichting en afzetbevordering van landbouwproducten. De nieuwe regeling is echter nog altijd niet gepresenteerd, en heeft inmiddels al bijna een jaar vertraging opgelopen.

Frederieke Schouten: “Wij roepen de Commissie nogmaals op: verstrek alleen nog subsidie aan de promotie van duurzame en plantaardige producten.”

– Persbericht van Dier & Recht