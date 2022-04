Viruswaarheid verliest kort geding tegen Nederlandse Staat

De naziwappies van Viruswaarheid hebben de zoveelste rechtszaak verloren. Ik ben de tel inmiddels wat kwijt, maar we zitten waarschijnlijk dicht in de buurt van de dertig verloren rechtszaken.

De vorderingen van Viruswaarheid en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) over COVID-19 vaccins zijn vandaag door het gerechtshof Den Haag afgewezen. Viruswaarheid en NVKP vorderden een bevel aan de Nederlandse Staat om de toediening van COVID-19 vaccins stop te zetten en de adviezen van de Gezondheidsraad over deze vaccins in te trekken. Het betreft een kort geding.

Aan een inhoudelijke beoordeling kwam het gerechtshof niet eens toe: Viruswaarheid en de NVKP konden niet aannemelijk maken dat zij voldoen aan de in de wet opgenomen representativiteitseis. Exit Willem Engel en Jeroen Pols. Op naar de volgende rechtszaak, want het plebs blijft wel doneren. En dáár gaat het Engel natuurlijk om.

Vonnis hier

