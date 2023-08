Vier Syrische doden door Israelische raketaanval

Een Israelische raketaanval heeft vier Syrische militairen gedood en vier anderen gewond, zo meldden de Syrische staatsmedia maandagmorgen. Ook was er materiële schade. Volgens het bericht werd de aanval rond 2.20 in de morgen gelanceerd vanaf de Golan-hoogvlakte. Enkele raketten zouden zijn onderschept door de Syrische defensie.

Israel voert jaarlijks tientallen aanvallen uit op doelen in Syrië die iets te maken hebben met Iran of met Iraanse wapenleveranties aan de Hezbollah-troepen in Libanon. De laatste aanval was vorige maand gericht op een militaire luchthaven in het westen van Damascus die ook Iraanse faciliteiten herbergde. De meeste raketten zouden zijn onderschept. Twee Syrische militairen raakten toen gewond,

Twee weken daarvoor ontplofte een Syrische luchtafweerraket boven Israel. Israel schoot als vergelding op de batterij vanwaar de raket was gelanceerd en enkele doelen in de omgeving. Daarbij werd een lid van een drone-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood.