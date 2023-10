Vier op de tien amfibieën dreigen uit te sterven

Amfibieën zijn overal ter wereld in grote problemen en hebben wanhopig behoefte aan bescherming. De klimaatverandering blijkt een steeds grotere rol te spelen in de teloorgang, stelt onderzoek in Nature.

De Global Amphibian Assessment is aan zijn tweede editie toe. De eerste beoordeling werd in 2004 voltooid en bood wetenschappers een vertrekpunt om het risico op uitsterven voor amfibieënsoorten te meten. Over de hele wereld zijn er 8615 soorten amfibieën bekend, waarvan er 8011 gevolgd worden door de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN).

Uit de nieuwste editie blijkt nu dat bijna 41 procent van die soorten met uitsterven wordt bedreigd. Dat maakt van amfibieën de meest bedreigde gewervelde dieren ter wereld.

– Uitgelichte afbeelding: Door Brian Gratwicke from DC, USA – Chiriqui harlequin frog – Atelopus chiriquiensis (Extinct, last seen 1996))(Edited photo), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33287935