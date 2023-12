Vier Hamasterroristen die aanslagen op Joodse doelen planden opgepakt

In Nederland en Duitsland zijn vier mannen gearresteerd die ervan worden verdacht aanslagen op Joodse instellingen te hebben voorbereid. De vier zouden lid zijn van de in Duitsland verboden fascistische terreurorganisatie Hamas. Het is nog onduidelijk hoever de mannen gevorderd waren met de planning van de aanslagen.

Drie van de mannen werden opgepakt in Berlijn, de vierde in Rotterdam. De Rotterdamse arrestant – ene Nazih R. (what’s in a name) heeft de Nederlandse nationaliteit.

Of het een actieve Hamas-cel betreft is (nog) niet duidelijk. Volgens de Duitse procureur-generaal kreeg één van de mannen instructies van Hamasleiders in Libanon. Ook zou tenminste één van hen een directe en persoonlijke band hebben gehad met een onlangs gedode Hamascommandant. Volgens de Duitse pers betreft dat waarschijnlijk Khalil Hamid al-Kharraz, tot voor kort actief bij de al-Qassam brigades, de militaire tak van Hamas. Tot voor kort, want inmiddels heeft het IDF korte metten met hem gemaakt. Voor zover nu bekend hebben de vier overigens géén banden met de drie leden van Hamas die in Denemarken zijn opgepakt op verdenking van het plannen van een aanslag.

De vier worden verdacht van het lidmaatschap van een buitenlandse terroristische organisatie (Hamas). Volgens het OM zouden ze in de omgeving van Berlijn op zoek zijn geweest naar een eerder aangelegd ondergronds wapendepot van Hamas. Dat blijft voorlopig bij vermoedens, want de Duitse autoriteiten hebben het depot tot nu toe niet gevonden.

Dat Hamas aanslagen zou hebben gepland op doelen is Duitsland is verrassend. Tot nu toe gebruikte de organisatie Duitsland als een toevluchtsoord. Blijkbaar is de organisatie van strategie veranderd, en dat al ver vóór de pogrom van 7 oktober.

Uitgelichte afbeelding: Blood stain on a house in Be’eri – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950791