Naarmate de schietpartij op de demonstrerende studenten van Kent State – tegen de invasie van de VS in Cambodja, uitbreiding van de oorlog in of beter tegen Indo-China – verder weg ligt komt hij voor schrijver dezes dichterbij.

Omdat dat schieten niet alleen zomaar tegen “hun” maar tegen “ons” gericht was, een besef dat tot mij doordrong op de campus toen ik daar tien jaar geleden was (de foto van het monument is van mijn hand).

Laten we het Crosby, Stills, Nash & Young verder maar laten zeggen.

