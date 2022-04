Verplichte besmetting: je gezondheid of je vrijheid!

Als enige loop ik dezer dagen met een mondkapje in de supermarkt. FFP2, die goeie, dat wel. Het is ook nodig als verder niemand nog mondkapjes draagt. Maar wat zijn die krengen duur! Volle treinen vullen zich intussen met blije gezichten. De NS rolde voor corona de rode loper uit. Hoera! Met dank aan Ernst Covid Kuipers. Mensen uit risicogroepen zeggen hun treinabonnement op. Anderen wagen het erop, maar alleen met dat dure mondkapje. Maar niet iedereen heeft daar geld voor: gezondheid en veiligheid is er slechts voor wie het betalen kan.

Toch lacht minister Kuipers opgewekt en zegt dat het bijna voorbij is. Wel voor de zekerheid even zijn booster shot voor de tweede keer halen, want hij heeft bepaald dat hij die wel mag krijgen met zijn boven de zestig. Voor mensen onder de zestig, waaronder heel veel mensen behorend in de ‘griepprik groep’ werpt hij drempels op. Zelfs chronische hartpatiënten, longpatiënten en diabetici hebben het nakijken: ze zouden het via ‘hun specialist’ moeten regelen. Alleen loopt niet iedereen bij ‘hun specialist’ maar gaat gewoon naar de huisarts. En die hebben het nog altijd razend druk. Nee, Kuipers, daar was nou juist de GGD voor! Dit is doen alsof iets geregeld is, om opnieuw mensen te bedonderen en te besmetten. En dan de euvele moed hebben om te zeggen dat mensen zelf verantwoordelijk ervoor zijn om niet besmet te raken.

Wat Rutte en De Jonge niet konden afmaken, de verplichte virusbesmetting voor de gehele bevolking, krijgt Kuipers alsnog voor elkaar. Al wie dacht dat het met een man uit de ziekenhuiswereld beter zou worden is bedrogen uitgekomen. Kuipers maakt intussen even een leuk filmpje over zijn eerste honderd dagen als minister: “Het bevalt uitstekend! In deze video vertel ik over mijn eerste dagen in deze eervolle rol.” Toch fijn om te weten dat deze minister zo gezond is dat hij drie, vier keer in de week kan gaan hardlopen. Daar hebben die chronisch zieke mensen nog eens wat aan…

Zowel Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, als Spierziekte Nederland hebben inmiddels een beroep gedaan op Kuipers om kwetsbare mensen onder de zestig ook een tweede boostershot te gunnen. Zonder resultaat. Het zal Kuipers niet vermurwen. Ook niet als mensen daardoor een ernstig ziekteverloop door corona krijgen. Het is collateral damage. Kwetsbare mensen en mensen met een smalle beurs die zich niet beschermen kunnen zijn toch maar nutteloos, waarom zou je moeite doen om hen te beschermen, ze kosten de samenleving toch alleen maar geld, nietwaar? Dus laat dat virus maar uitrazen, ook al kan dat getuige het aantal herbesmettingen en mutaties niet. Dat noemen we dus gewoon: Sociaal Darwinisme. Politieke selectie van de bruikbaren. De ultieme tweedeling.

Kuipers dwingt nu mensen in isolement terwijl de rest van de bevolking vrolijk op vakantie gaat, uit gaat, dansen, eten, plezier maken, aannemende dat het coronavirus hen geen kwaad kan doen. Maar ook hier is niets van waar. Iedereen is kwetsbaar. Weet jij hoe kwetsbaar je bent? Ik niet. Het is Russisch roulette spelen met je gezondheid en je leven: de besmettingscijfers worden niet meer bijgehouden, mede doordat aan PCR testen bij de GGD nu voorwaarden worden verbonden. Dat gaat zomaar niet! Krijg je Long Covid en heb je daar dientengevolge geen bewijs van: pech gehad. Noodzakelijke behandelingen worden niet vergoed. Ook de verfoeide corona-app wordt niet meer gebruikt dus wie op die manier gewaarschuwd wil worden kan het ook wel vergeten. Zelftesten zijn voor mensen met een smalle beurs niet te betalen, net als die FFP2 mondkapjes. Maar wel weer naar werk moeten, ook met een zwakke gezondheid, wel weer de kinderen naar school moeten sturen, ook al is op veel scholen de ventilatie door de gierigheid van Rutte nog altijd niet op orde.

Die smeekbrieven die ik net noemde hebben ondanks dat alles dus niets uitgehaald. Elkaar beschermen moeten we zelf doen. Maar hoe leg je dat uit aan een bevolking die al twee jaar lang een rad voor ogen wordt gedraaid? Hoe peuter je mensen aan hun verstand dat de zoveelste Omikronvariant helemaal niet zo ‘mild’ is? Ja, het is waar, er zijn mensen die er amper last van hebben, maar doorgeven kunnen ze het wel: aan mensen die er wel heel ziek van worden. Willen we werkelijk de gok wagen? Ook het bestaan van Long Covid wordt zorgvuldig onder de hoge hoed gehouden en anders wel afgedaan als aanstellerij van vrouwen.

Over het voortrazen van dit virus in delen van de wereld waar de bevolking al helemaal niet of nauwelijks toegang heeft tot vaccinaties als gevolg van de nog altijd bestaande patenten en het graaien van de welvarendste landen op deze aardkloot heb ik het nu nog niet eens gehad. De situatie is daar nog veel erger. Je hoort er niet over. Ook nog niet genoemd heb ik de talloze ellendige symptomen van Long Covid en het risico op vroege dementie omdat het virus de hersenen aantast. Ook nog niet genoemd heb ik het grote risico op nieuwe zoönosen omdat dieren in de misselijkmakende dierenuitbuitingsindustrie dicht op elkaar worden gehouden. Vogelgriep bijvoorbeeld. Iemand wel eens van Qkoorts gehoord ook? Vast wel.

Goed, nu heb ik die allemaal dus wel genoemd. Het is wel duidelijk: dit kan zo niet doorgaan. Het is noodzaak onszelf te beschermen. Het is noodzaak de industriële massamoord op dieren te stoppen. Het is noodzaak de kap van bossen te stoppen. Het is noodzaak de regeringen en de ministers af te zetten omdat ze onze levens in de waagschaal stellen, het klimaat vernietigen. Het is noodzaak het kapitalisme als bron van alle problemen te herkennen en te bestrijden, te saboteren. Het is noodzaak het werk neer te leggen, tenminste toch wanneer dat ons zelf ziek maakt. Het is allemaal noodzaak en erom vragen en smeken heeft geen zin. Het is noodzaak te beginnen de handen ineen te slaan in het hier en nu en elkaar te beschermen terwijl we dat doen. Het is noodzaak elkaar de middelen te verschaffen om ons te beschermen.

Ik begon met te zeggen dat ik een mondkapje draag: ik kan het me veroorloven en ik blijf dat doen, ook als ik er iets anders voor moet laten want de gezondheid en de vrijheid van mezelf en mensen om me heen is het waard. Het is de simpelste maatregel die je kunt treffen en we moeten dus zorgen dat iedereen dat kan doen. Solidariteit! We kunnen ons niet in onze huizen – als we die al hebben! – opsluiten en wachten tot de ene na de andere crisis misschien overwaait. Dat doen ze niet. Kuipers en consorten zouden wel willen dat we blijven toezien. En dat geldt ook voor Shell, voor de bio-industrie, voor KLM, om er maar een paar te noemen. De straat op, elkaars veiligheid garanderen. We kunnen het. Ik weet dat veel mensen woedend zijn. Laten we die woede omzetten in daden.