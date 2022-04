Verklaring van Oekraïense antifascisten

Helaas zien we dat veel buitenlandse antifascisten en linksen niet begrijpen wat de DNR, LNR, Belarus, Rusland precies zijn, wie de leiders daarvan zijn en welk politiek perspectief ze de hele wereld bieden. Laten we het duidelijk maken: DNR en LNR zijn autoritaire marionettenstructuren van de Russische Federatie en zijn deel van Poetins imperialistische plan.

Rusland is een autoritaire en fascistische staat, een neo-imperium. Moskou is een metropool en de aanstichter van de meeste lokale conflicten.

Vraag het activisten uit Rusland in de gevangenis of die er uit ontsnapt zijn hoe goed linksen en antifascisten daar leven. Vraag het vluchtelingen uit Tsjetsjenië, Dagestan, Georgië, Belarus, Rusland en andere landen wat Poetin en de Russische Federatie zijn.

Poetin, Loekasjenka en de leiders van de DNR/LNR zijn autoritairen die zwaar autoritaire en fascistische regimes bouwen. Steun voor Rusland, Belarus, DNR/LNR betekent steun voor fascisten.

Het antifascistische verhaal van de Russische federatie en “denazificatie” zijn leugens en moeten de verwoesting van steden, genocide verkrachtingen, folteringen, executies en plundering goedpraten. Wat duizenden nazi’s met minimale electorale aanhang in een land met 40 miljoen inwoners zijn noch een bedreiging noch een reden voor invasie.

Als je je als links, antifascist, anti-autoritair, anarchist enz. beschouwt kun je bovengenoemde machten en acties niet ondersteunen.

Anders, houd eenvoudigweg op onze naam en geschiedenis te minachten!

Er is geen noodzaak tussen twee imperialismen te kiezen, er zijn libertaire alternatieven in plaats daarvan. Wij steunen Zelensky of de staat niet. We steunen de NAVO niet. Ja, er zijn nazi’s in Oekraïne, net als in andere landen. Nee, we hebben geen hulp van Poetin of andere autoritairen nodig om met hen af te rekenen. We zullen het zelf doen.

Als je echt bezorgd bent over nazisme en fascisme, houd dan op met fascistische regimes te steunen, begin met iets te doen tegen pro-Russische krachten in jullie landen, steun je mede-antifascisten en linksen in Oekraïne en vecht tegen Poetin. Als Oekraïne verliest zal Europa aan de beurt zijn.

Lang leve bevrijd Oekraïne! Sociaal, libertair, onafhankelijk!

АНТИФА УКРАЇНА