Verjagen van grasetende brandganzen kost vaak meer dan het oplevert

Het verjagen van brandganzen van weilanden in Friesland, wat nu de praktijk is, kost bij de huidige aantallen ganzen waarschijnlijk meer dan dat het oplevert. Dat blijkt uit een modelstudie van ecoloog Monique de Jager en collega’s van Wageningen University and Research, de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

De studie werd uitgevoerd in het kader van de Nederlandse bijdrage aan het Europese ganzenbeheer. Het wegjagen van ganzen lijkt alleen kosteneffectief als er minder ganzen in het gebied zijn.

Lang ging het niet goed met ganzen in Europa, maar nadat er in 1950 beschermende maatregelen werden ingesteld, zijn de populaties weer groter geworden. Een succesverhaal voor de natuurbescherming dus, maar wel een met een keerzijde: ganzen eten gras, waardoor boeren minder kunnen oogsten en dus minder opbrengst hebben. Met name brandganzen zorgen voor problemen, omdat ze met hun kleine snavel het gras kort bij de grond afbijten, waardoor het gras moeilijk weer herstelt. Daarnaast blijven de vogels nu langer in Nederland dan in het verleden, wat ook minder tijd overlaat voor herstel.

– Lees verder bij de bron

– Het desbetreffende artikel

– Uitgelichte afbeelding: Door Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23111617