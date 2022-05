Verhoren 6 januaricommissie beginnen 9 juni

Volgens afgevaardigde en 6 januaricommissielid Jamie Raskin zullen de openbare verhoren door de 6 januaricommissie, beginnend op 9 juni a.s., het dak eraf blazen, door de opzienbarende feiten die er aan het licht zullen komen. Wiens dak, kun je je echter afvragen. Die van het Amerikaanse volk? Ik vrees dan toch slechts bij het Democratisch gezinde deel ervan. De nu volledig door complottheorieën geïndoctrineerde en volslagen ongeïnformeerde Republikeinse helft zal het immers als leugens en fake news afdoen, als ze al kijken. En bij de nu puur cynisch machtsbeluste, fascistische en gecorrumpeerde Republikeinse congresleden (op drie of vier na) is er geen enkel moreel dak meer aanwezig dat eraf geblazen zou kunnen worden.

Je hoopt dat het in elk geval het dak van het Amerikaanse Ministerie van Justitie eraf zal blazen. Als het dat niet doet, dan zou de goede reden ervoor zijn dat ze die dingen allang weten uit eigen onderzoek. Hopelijk zullen de onthullingen die Raskin voorspelt dan tenminste van een zodanige aard zijn dat het Ministerie van Justitie wel zal moeten handelen. Maar alhoewel er tekenen zijn dat het ministerie wel degelijk in actie is gekomen durf ik er nog steeds niet op te vertrouwen dat ze er ook daadwerkelijk consequenties aan zullen verbinden.

Als ik namelijk kijk naar wat er concreet gebeurd is in al die tijd (we leven inmiddels anderhalf jaar na de aanslag op het Kapitool) heb ik moeite me er optimistisch over te voelen. Zelfs het onderzoek van Robert Mueller, dat uiteindelijk minder over Trump zelf opleverde dan gehoopt (afgezien van de toch ernstige conclusie dat die tien keer belemmering van de rechtsgang had gepleegd), heeft wel degelijk diverse ernstige aanklachten opgeleverd tegen onder andere Michael Flynn, Roger Stone en Paul Manafort, die door Trump gratie verleend moesten worden om uit de gevangenis gehouden dan wel gehaald te worden.

Ook Michael Cohen, Trumps gewezen persoonlijke advocaat en fixer, is daadwerkelijk veroordeeld voor de zaak Stormy Daniels en wel degelijk in de gevangenis beland, maar vanwege de covidsituatie in gevangenissen mocht hij naderhand in huisarrest gaan. Maar Trump kon daar dan niet voor aangeklaagd worden? Dat gelooft toch niemand? En die belemmering van de rechtsgang, vastgelegd door Mueller, daar kon Merrick Garland ook niks mee?

Robert Mueller kon in totaal 37 aanklachten produceren (zie hier de volledige lijst van aanklachten en veroordelingen), nota bene onder een Republikeins Ministerie van Justitie, en Merrick Garland precies nul na anderhalf jaar? Wat verklaart deze passiviteit? Zitten er wellicht teveel Republikeinsgezinden in dat ministerie en de FBI die de zaak frustreren?

En zoals ik al eerder zei, de enige keer dat het Ministerie van Justitie wèl heel snel reageerde was toen Donald Trump beschermd moest worden tegen een aanklacht van E. Jean Carroll wegens smaad, waarbij hij ondervraagd zou moeten worden over de verkrachting waar Carroll hem van beschuldigt, die tientallen jaren geleden plaatsvond.

Verdere passiviteit van het Ministerie van Justitie kan worden waargenomen waar het de aangiften voor Minachting van het Congres betreft. Er zijn inmiddels vier aangiften van gedaan, en alleen Steve Bannon wordt ervoor vervolgd (dat moest overigens ook máánden duren voordat die procedure begint, pas in juli, terwijl de aangifte al begin dit jaar werd gedaan). Van ex-stafchef Mark Meadows is al meer dan drie maanden geleden aangifte gedaan voor datzelfde feit, alsmede van Witte Huismedewerkers Peter Navarro en Dan Scavino, maar we hebben niets daarover gehoord van het Ministerie van Justitie.

Opvallend is dat het de Witte Huismedewerkers zijn die vooralsnog niet vervolgd worden. Bannon is de enige niet-medewerker, dus hij kon geen enkele aanspraak op Executive Privilege doen. Ondanks dat president Biden het privilege heeft opgeheven ten aanzien van het onderzoek van de 6 januaricommissie (het is wettelijk gezien namelijk de zittende president die over een dergelijk vertrouwelijkheidsprivilege van het presidentschap beslist) lijkt het dus alsof het Ministerie van Justitie het al bij voorbaat niet aandurft hier een discussie over te voeren.

Inmiddels heeft de 6 januaricommissie een hele serie andere Republikeinen uitgenodigd voor een hoorzitting. Ik word helemaal onpasselijk van dit voorzichtige gedoe, ook een formulering als deze: “Jan. 6 panel mulls second invitation to McCarthy”. Wat nou “uitnodigen”, wat nou “mulls”??

Je dagvaardt die fascisten toch gewoon?? Hoezo onderhandel je met trailer trash als Marjorie Taylor Greene en Lauren Boebert (die naar verluidt laatst fysiek uit elkaar gehouden moesten worden, je verzint het niet), ronduit gestoorde fascisten als Paul Gosar? En wáárom, als er blijkbaar niet op het Ministerie van Justitie vertrouwd kan worden waar het ’t handhaven van de wet betreft, gebruikt het Congres niet zijn Inherent Contempt-procedure. waar ze zèlf sancties kunnen opleggen? Waarschijnlijk uit angst voor represailles van de Republikeinen als die weer aan de macht zijn. Maar, zoals zovelen al gezegd hebben, die zullen ze toch wel treffen als de autocraten tot wie ze verworden zijn. Wanneer zullen Democraten eens gaan beseffen dat de Republikeinen niet langer meer hun collega’s maar vijanden, en vijanden van de rechtsstaat – voor zover de VS dat is – zijn?

(Kapitool Washington – eigen foto Laurent)