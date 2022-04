‘Verhaal van Nederland’ doet grote verzetsprestaties in WO-II ernstig tekort

BUSSUM, 17 APR. 2022 – Een Nederlandse vrouw regelde de redding van letterlijk 10.000 Joodse kinderen uit Nazi-Duitsland en Nazi-Oostenrijk. Vrijwel allen overleefden de oorlog. ‘Het verhaal van Nederland’ over WO-II vermeldt dit niet. Een groep historici en betrokkenen gaan de makers om rectificatie hiervan en andere onbegrijpelijke omissies vragen.

Nog enkele ‘verdwenen’ feiten. Nederland telde ruim 1.000 verzetsbladen, met oplagen over de honderdduizend. De nazi’s vermoordden naar schatting 500 van hun medewerkers. Van die bladen bestaan er nog vier: Trouw, Het Parool, Vrij Nederland en Medisch Contact.

Nederland telde eind 1944 ruim 300.000 onderduikers – meer dan wel bezet land ook. Verzetsmensen pleegden om hen in leven te houden de grootste bankoverval uit Europa, buit Hfl. 44 miljoen, nu € 250 miljoen. Er stortten in vijf jaar oorlog 6.000 militaire vliegtuigen op Nederland neer. Gemiddeld 1200 per jaar, dus 100 per maand, drie per dag… met zo’n 30.000 dode vliegers.

‘Het verhaal van Nederland’ over WO-II vermeldt dit allemaal niet.

Kun je een serieuze documentaire maken over de oorlog, en deze feiten niet vermelden? Zouden de samenstellers dit niet geweten hebben? Waarom zouden ze melden dat 90% van de Nederlanders zich niet verzette tegen de nazi’s?

Volgens de samenstellers van ‘Het verhaal van Nederland’ kan dat weglaten kennelijk makkelijk. De vrouw uit het begin was ‘tante Truus’ Wijsmuller-Meijer. Zij kreeg in 2020 een standbeeld in haar geboorteplaats, Alkmaar – het tweede na Amsterdam. Zie ook de website Kindertransport.org.

Zeker, uit Nederland deporteerden de nazi’s 102.000 Joden, driekwart van de Joodse bevolking. Zeker, de bevolking als geheel kwam daar niet tegen in opstand. Dat had natuurlijk niets uitgehaald zonder wapens. Dat er uit Hongarije 400.000 Joden werden vermoord, uit de SU 1 miljoen, en uit Polen 3 miljoen – niet vermeld...

Er vonden hier wel unieke stakingen specifiek tegen de Jodenvervolging plaats: als eerste aan de TH in Delft en daarna de universiteit van Leiden, in november 1940 – niet vermeld…

Een verzetsman als Joh. Post maakte van zijn gehele dorp Nieuwlande één groot onderduiknest… niet vermeld.

Maar tenslotte de grootste misser: de Israëlische onderscheidingen. Meer burgers dan uit welk ander bezet land ook kregen een eerbewijs voor het redden van Joden, van Yad Vashem in Jeruzalem. In totaal 6.000 mensen – niet vermeld. Zeker, dat wekt de doden niet op uit hun graven.

Het is echt een kwalijke schande dat deze cruciale feiten en vooral Yad Vashem niet vermeld zijn.

(Foto: Truus Wijsmuller; Ron Kroon / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons)