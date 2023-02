Verdachten moord op Brianna Ghey in juli voor de rechter

Korte update, want veel valt er niet te melden. De rechtszaak tegen de twee tieners die verdacht worden van de moord op het 16-jarige transmeisje Brianna Ghey, moeten op 10 juli voor de rechter verschijnen. Tot die tijd blijven ze gevangen zitten.

Brianna Ghey werd dood gevonden in een park in Warrington. Ze was met messteken om het leven gebracht. Een 15-jarige jongen en een meisje van dezelfde leeftijd werden een dag later gearresteerd op verdenking van de moord.

De beide tieners zijn in staat van beschuldiging gesteld voor moord. Of er ook sprake is van een hate crime, is niet duidelijk. Politie en OM willen daar in het belang van het onderzoek niks over loslaten. Ook de identiteit van de verdachten is niet bekend gemaakt. Dat is overigens gebruikelijk bij minderjarigen die worden verdacht van een ernstig misdrijf.

De afgelopen werden in het hele land wakes gehouden voor Ghey. Ook komende week vinden er weer wakes plaats.

Uitgelichte afbeelding: Brianna Ghey – Gofundme