Verachtelijke Willem Engel moet vrij

Willem Engel is verachtelijk. Met zijn ontkenning van corona-gevaar, met zijn gestook tegen vaccinatie, testbeleid en tegen alles wat verspreiding van dat nog steeds gevaarlijke virus kan verspreiden. Met zijn gelieg, zijn hatelijke agressie en zijn dreigementen tegen mensen die corona tenminste nog wel een beetje serieus nemen. Willem Engel is de andere gevaarlijke fascistische agitator in Nederland, naast oudgediende geert Wilders en boreale Thierry Baudet. Serieuze solidaire zorgzame linkse mensen zien en bejegenen Willem Engels terecht als vijand. Dat is hij ook.

Maar Willem Engel hoort niet in een cel. Niemand hoort gearresteerd te worden voor uitspraken, uitlatingen, tweets, posts, memes, blogstukken, artikelen, liedjes, boeken of wat dan ook. Geen uitzonderingen. Waarom zeg ik dat? Omdat ik teveel linkse en goede mensen zien juichen voor de arrestatie van Engel, en voor het feit dat justitie hem zeker twee weken gaat vasthouden. Natuurlijk: leedvermaak dat nu eens een rechtse klootzak – en nu eens niet een klimaatdemonstrante (1) of anarchistisch schrijfster 2) – zulke rottigheid meemaakt… dat leedvermaak voel ik ook. Maar leedvermaak is geen basis voor een stellingname, voor een standpunt. Een standpunt bouw ik op argumenten. Kernargument is: de staat is onze vijand en hoort niet in welke uitingsvormen dan ook in te grijpen. Doet de staat dat wel, dan valt ze ons allemaal aan.

Wat gebeurt er in feite met de arrestatie en strafvervolging tegen Engel? Het is de staat aan het woord hier, tegen ons allemaal. Het is de staat die zegt: dit mag je zeggen, en dat niet. Het is de staat die zegt: zo mag je je uiten, en zo niet. De staat zegt dit, via dit soort arrestaties, tegen ons allemaal. Ik heb de staat nooit die bevoegdheid gegeven, ik erken die staatsbevoegdheid niet, vind die bevoegdheid levensgevaarlijk, net als de staat zelf. De vervolging van Engel is een waarschuwing die aan ons allemaal is gericht: hou je in! Dat we Engel en zijn standpunten en uitingen verfoeien, is dan ook helemaal geen goede reden om die vervolging toe te juichen. Ja, Willem Engels is een vijand. De staat, het repressieapparaat, is echter een veel groter, machtiger en belangrijker vijand. We hebben onbeperkte uitingsvrijheid nodig, juist ook om tegengif te kunnen verspreiden tegen het soort gevaarlijke troep dat Engel verspreidt.

De strafvervolging tegen Engel is dus tegen ons gericht, tegen iedereen die zich zou kunnen uiten op een manier die de staat niet wil. Gisteren ACAB roepen en vandaag de vervolging van Engel verwelkomen betekent steun geven aan de staat die jou morgen gaat arresteren omdat jij gisteren ACAB hebt geroepen. De arrestatie en opsluiting van Willem Engel toejuichen is de staat, onze dodelijke vijand, steunen en dus onze vijand helpen. Laten we daar niet in trappen. Laten we onze terechte afkeer van Engel niet laten misbruiken om onze totale afwijzing van de repressieve staat ook maar een seconde op te schorten. Willem Engel moet vrij. En ACAB, always and forever.

Noten:

1 Zoals een demonstrerende studente overkwam die Fuck the Police riep bij een klimaatdemonstratie in Eindhoven. Zie PERSBEERICHT: Eindhovense studente al drie dagen vast wegens “fuck the police”, op Indymedia, 17 maart 2022, https://www.indymedia.nl/node/51812 Ik begrijp dat ze inmiddels vrij is.

2 Zoals bijvoorbeeld Joke Kaviaar. Zie https://archief.jokekaviaar.nl/opruiing.html

Peter Storm

Bron: https://peterstormt.nl/2022/03/18/verachtelijke-willem-engel-moet-vrij/

Uitgelichte afbeelding: extreemrechtse wappies demonstreren in Berlijn – Von Leonhard Lenz – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92825233