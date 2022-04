Update van de planetary boundaries: nu ook zoet water in het geding

Water is de bloedsomloop van de biosfeer, maar we zijn de watercyclus ernstig aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de hele planeet aarde. Dit blijkt uit onderzoek van een internationaal onderzoeksteam, waaronder onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en de TU Delft.

Het begrip planetary boundaries is voor het eerst geïntroduceerd in 2009 en stelt negen grenzen vast waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbonnen op aarde. Water is één van de negen categorieën, en de zesde waarvan wetenschappers nu hebben vastgesteld dat de grens wordt overschreden. Andere categorieën waar de mensheid de grens al heeft overschreden zijn: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, biogeochemische cycli, landgebruik en chemische vervuiling.

– Lees verder bij Nature today