Uit de diepten heb ik geroepen

Er was een tijd waarin geleerden één taal spraken onder elkaar, een taal die ooit bij overheersers (imperialisten) hoorde maar die allang weggeëvolueerd was. De zeventiende eeuw was het kantelpunt: het Latijn werd voor het gemak verwisseld voor een van zijn levende nazaten, Frans, duidelijk wel een imperialistische taal.

In beide talen een psalm van de hand van Jan Pieterszoon Sweelinck, die nog op een Nederlands bankbiljet stond toen er nog Nederlandse bankbiljetten waren. Hoe veranderlijk is de wereld.

De tekstweergave van psalm 130 geef ik dan maar in de Statenvertaling, die Sweelinck niet eens gekend kan hebben.

1 Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!

2 HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.

3 Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?

4 Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

5 Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.

6 Mijn ziel [wacht] op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.

7 Israel hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.

8 En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.



ColVoc Detmold, 1995, De profundis clamavi



Du fonds de ma pensée, Gesualdo Consort Amsterdam o.l.v. Harry van der Kamp

– Uitgelichte afbeelding: Door Gerrit Pietersz. Sweelink – www.ahm.nl : Home : Pic, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=190535