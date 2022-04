Twitter accepteert bod Elon Musk

Volgens Bloomberg is er een akkoord op handen tussen Twitter en Elon Musk. Waarschijnlijk zal nog vandaag bekend worden gemaakt dat de Tesla-CEO (en nazi-apologeet) de handel voor het lieve sommetje van 43,3 miljard euro overneemt.

Musk is van mening dat Twitter de vrijheid van meningsuiting te veel beperkingen oplegt. Lees: extreemrechtse haathoaxers als Trump te weinig ruimte biedt, want van de vrijheid van meningsuiting moet Musk in werkelijkheid helemaal niets hebben.

Mocht het bericht van Bloomberg bevestigd worden, dan wordt Twitter een platform voor neo-nazi’s – vergelijkbaar met Gab – waar linkse mensen helemaal niets te zoeken hebben. Mogelijk is Mastodon een redelijk alternatief, maar dan zullen we wél met wat meer mensen moeten verhuizen, anders is het wat stilletjes.

Uitgelichte afbeelding: By Duncan.Hull – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86942501