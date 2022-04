Drie doden bij nieuwe aanslag in Israel terwijl de regering op omvallen staat

Een 28-jarige Palestijn uit het vluchtelingenkamp Jenin heeft donderdag bij een aanval op een café in Tel Aviv twee mensen doodgeschoten en er 10 verwond.Van hen verkeerde er één in kritieke toestand, drie anderen zijn ernstig zijn gewond. De slachtoffers van donderdag waren twee vrienden uit Kfar Saba die in Tel Aviv woonden, de 28-jarige Tomer Morad en de 27-jarige Eytam Magini. In de loop van vrijdag overleed ook de man die in kritieke toestand verkeerde, de 35-jarige Barak Lufan uit een voorstadje van Tel Aviv.

van al-Fatah. Hij werd doodgeschoten. De aanvaller wandelde aan het eind van de dag een café binnen aan de drukke Rothschild Boulevard in het centrum van de stad, schoot zijn slachtoffers neer en wist te ontkomen. Het was de vierde in een reeks van aanslagen. Eerdere aanvallen vonden plaats in Be’er Sheva, Hadera en B’nei Barak. In totaal zijn er nu 14 slachtoffers gevallen. Na de schietpartij werd een 8,5 uur durende klopjacht op de dader gehouden, die uiteindelijk werd gevonden in de buurt van een moskee. Het was de 28-jarige Ra’ed Fathi Hazem, die ondanks het bestaan van de ”Afscheidingsmuur” illegaal in Israel verbleef. Hem zou een pasje zijn geweigerd omdat hij banden zou hebben met de Martelaren van al-Aqsa Brigade. Hij werd doodgeschoten.

Premier Bennett zei in een speech voor de tv dat de ”veiligheidsdiensten volledig de vrije hand hebben gekregen om op te treden tegen mensen die Hazem hebben geholpen”. Volgens de premier moet hij hulp gehad hebben, onder meer bij het verkrijgen van munitie. ”Iedere moordenaar moet weten dat we hem te pakken krijgen, iedereen die terroristen helpt moet weten dat de prijs ondraaglijk is,” aldus Bennett. Bij een eerdere aanslag in de huidige reeks zei Bennett al ”dat iedereen die een wapenvergunning heeft dat wapen nu moet gaan dragen”.

De aanslag kwam op een moment dat de regering-Bennett-Lapid aan een zijden draadje hangt. Een parlementslid van Bennett’s eigen partij Yamina, Idith Silman, zegde twee dagen geleden onverwachts haar steun aan de coalitie op, omdat minister van Gezondheid Nitzan Horowitz toestond dat bezoekers aan ziekenhuizen tijdens Pesah, het joodse paasfeest, gewoon gerezen brood meenemen tijdens hun bezoek. Tijdens Pesah is volgens het joodse geloof een week lang alleen ongerezen brood toegestaan. Horowitz volgde met die toestemming overigens een uitspraak van het Israelische hooggerechtshof.

Door het verlies van de steun van afgevaardigde Silman heeft de coalitie nu nog maar de steun van 60 Knessetleden, oftewel precies de helft. Andere leden van Yamina dreigden echter haar voorbeeld te volgen, tenzij de regering bijvoorbeeld nu een flink aantal (ook volgens de Israelische wet) ”illegale” nederzettingen op de Westoever erkent. Bennett probeert de brokken te lijmen. Hij heeft daartoe nu wat tijd omdat de Knesset met reces is, maar de Likud-partij met aan het hoofd Benjamin Netanyahu ruikt een kans. Het is inderdaad één van de mogelijkheden dat er straks weer een regering-Netanyahu uit de bus rolt.