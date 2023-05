Turkse oppositieleider wil alle vluchtelingen het land uitzetten

In een wanhopige poging de stemmen van extreemrechtse kiezers bijeen te harken heeft de Turkse presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu verklaard alle “door Erdoğan binnengehaalde” vluchtelingen het land uit te zetten.

Kılıçdaroğlu kreeg bij de eerste ronde 44,9% van de stemmen, Erdoğan 49,5%. Omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalde, is er een tweede ronde nodig. Om nog enige kans te maken heeft Kılıçdaroğlu de kiezers nodig die bij de eerste verkiezingsronde op de extreemrechtse kandidaat Sinan Oğan stemden, anders kan hij het vergeten.



Volgens Kılıçdaroğlu heeft Erdoğan 10 miljoen vluchtelingen naar Turkije gehaald. Volgens officiële cijfers zijn het er 3,9 miljoen, maar om dergelijke details bekommert Kılıçdaroğlu zich al net zo min als Wilders. De eerste racistische/opportunistische politicus die zich met feiten bezig houdt moet nog geboren worden. Om het vuurtje nog wat verder op te stoken beweerde Kılıçdaroğlu – god-betere-het officieel een sociaaldemocraat – vrolijk dat dit aantal onder Erdo op zal lopen tot 30 miljoen. Bewijzen daarvoor leverde de oppositieleider uiteraard niet.



Het probleem is dat Kılıçdaroğlu ook de stemmen van de linkse, pro-Koerdische Yeşil Sol nodig heeft. Mogelijk gokt hij erop dat iedereen zózeer de pest heeft aan Erdoğan dat men bereid is de andere kant op te kijken, als dat wegkijken leidt tot de val van Erdo.

Anti-vluchtelingen retoriek is niet bepaald nieuw in Turkije. Het land vangt miljoenen Syrische vluchtelingen op, maar de oorspronkelijke goodwill onder de bevolking is de afgelopen tijd wat getaand. Turkije verkeert in een ernstige economische crisis en het is altijd wat makkelijker immigranten de verantwoordelijkheid daarvoor in de schoenen te schuiven dan de mensen die daadwerkelijk aan de macht zijn.

Uitgelichte afbeelding: By Mehtap Çolak Yılmaz – http://www.amerikaninsesi.com/content/kilicdaroglu-turk-abd-iliskilerinde-guvensizlik-egemen/1802213.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31944769