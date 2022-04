Turkije lanceert offensief tegen PKK in Irak

Turkije heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd op doelen van de PKK in Iraaks Koerdistan. Volgens onbevestigde berichten zou Turkije daarbij steun krijgen van strijders (Peshmerga) van de Koerdische Democratische Partij (KDP).

#Kurdistan: The Turkish Armed Forces have launched a large operation against PKK strongholds in Iraqi Kurdistan tonight. The operation has been dubbed “Operation Claw Lock”. Both airstrikes and ground troops have been observed, with KDP Peshmerga rumored to be supporting the op. pic.twitter.com/miYzVVyrK5

