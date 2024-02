Tucker wie? Poetin? Dienstplicht?

Wat zou ik vragen als ik Poetin kon interviewen? Als je niet wilt dat hij meteen dichtklapt, moet je even wachten tot het eind met het puntje ‘oorlogsmisdaden’ en/of het bombarderen van ziekenhuizen en/of de ondergang van het slagschip Moskwa en/of de Krim-brug en/of wapens en munitie uit Noord-Korea en Iran en/of intimidatie van Russische journalisten… Ik ben echt geen Rusland-kenner maar achterlijk natuurlijk ook niet.

Maar onze Grote Nieuwe Journalistieke Held en Trump-vriend Tucker Carlson heeft het voor mekaar gekregen. Geen enkel pijnlijk punt in zijn lange interview met Poetin. Vergeten? Durfde hij niet? Mocht hij niet? Tijd om?

Eén puntje van Poet tegen onze Tuck lijk mij wel geloofwaardig. Poet zei dat hij geen enkel verlangen had om Europa verder aan te vallen, laat staan het NAVO-gebied, zoals Polen. Poet zei dat je wel helemaal zwaar gestoord moest zijn om een wereldoorlog te willen ontketenen. Dat dat de ondergang van de mensheid kon brengen.

Je kan Poet veel verwijten, maar niet dat hij gek is – helaas, helaas niet. Hij blijft het politieke pokerspel met grote standvastigheid, grote kennis en koelbloedigheid spelen. De man heeft ook nog vier jaar in Dresden gewerkt en kent Duits en snapt iets van ‘het westen’.

Jammer genoeg maar te verwachten gebruikt rupsje nooitgenoeg NAVO Poets optreden als aanleiding – zoals gewoonlijk – om meer, meer en dan nog maar weer méér te vragen. Volgens de NAVO wil hij Europa aanvallen en moeten we vast zaklampen en flessen water in de kelder zetten. Nu begint zelfs het gezeik over dienstplicht. ‘Toevallig’ tegelijkertijd in Engeland, hier en Duitsland… rara, hoe kahdahnou? En dat terwijl ‘wij’ – de NAVO in Europa alleen al – meer m/v’s in onze legers hebben dan Poet en Belarus samen.

En daar zijn dan nog eens de laatste tien-twintig jaar 100.000 m/v’tjes bijgekomen uit Est-Let en Lit (al lid sinds 2004), Finland en Zweden. Die vrij goed gemotiveerd zijn, aangezien zij grenzen hebben met Rusland. Toch? Veel mensen vergeten maar even Montenegro (lid in 2017), Noord-Macedonië (lid in 2020). De NAVO heeft in Europa zo’n 1,8 miljoen m/v’s. In de VS zitten er nog eens 2 miljoen – van wie er ongeveer 100.000 in Europa gelegerd zijn. Oekraïne heeft er ook nog eens ruim 2 miljoen.

Rusland heeft er ruim nominaal 3,7 miljoen – dus ongeveer evenveel als de Eur-NAVO en Oekraïne samen. Van de Iwans zijn er 1,1 miljoen actief, in de VS 1,3 miljoen. Maar vergeet die cijfers: ‘we’ – de EuroNavo – staan al jaren op ongeveer gelijke voet, militair. Dus voeg daar nog eens Oek en de VS bij, en natuurlijk Canada. Voor een aanvalsoorlog heb je volgens aloude principes drie keer zoveel m/v’s nodig als de verdediger. No way dus.

Nee, Onnootje (Eichelsheim), Martje (de Kruif), Robbie (Bauer) en al die andere rechtzittende rakkers: forget it, boys. Het is al erg genoeg dat Rutto-de-grutto nu opeens het NL-defensiebudget opkrikt naar 2 % – terwijl de armoede hier groeit, woekert, tiert. Terwijl de zorg voor jongeren en ouderen vastloopt… Maar dat we toch steeds meer F-35s voor € 150 per stuk binnenhalen… Maar ja: Rut wil het nou eenmaal, dwz chef van de NAVO worden. Zó zit dat!