Trump wilde BLM-betogers neer laten schieten

Donald Trump wilde in juni 2020 demonstranten van Black Lives Matter in Washington neer laten schieten. Dat schrijft Mark Esper, Trump’s voormalige Minister van Defensie, in zijn memoires.

Esper beschrijft hoe een van woede rood aangelopen Trump hem vroeg korte metten te maken met de betogers: “Kun je ze niet gewoon neerschieten? Ze gewoon in de benen schieten of zoiets?”.

Volgens Esper kostte het nogal wat moeite om Trump ervan te overtuigen dat het neerknallen van de betogers niet de beste oplossing was.

Esper schijnt in zijn memoires nog veel meer smeuïge verhalen op te dissen over het volstrekt dysfunctionele Witte Huis rijdens het bewind van Trump. De vraag is natuurlijk waarom al die types die nu tekeer gaan tegen Trump destijds gewoon aanbleven:

I’m so fucking sick & tired of all the gov officials, staffers, & journalists who worked with, worked for, or covered this fucking unfit lunatic, didn’t say a fucking thing in real time about how fucking unfit he was, but instead saved it all 4 their fucking book a few yrs later. https://t.co/vgnwKXxizj

— Joe Walsh (@WalshFreedom) May 2, 2022