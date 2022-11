Trump verklaart de oorlog aan Ron DeSantis

Trump heeft de oorlog verklaard aan Ron DeSantis, zijn gevaarlijkste concurrent in de race voor de Republikeinse nominatie. Op Truth Social haalde Trump keihard uit naar “Ron DeSanctimonious”.

Veel Republikeinen hoopten dat Trump zijn toon wat zou matigen, maar daar is dus – voorspelbaar – geen sprake van.

Trump’s relatie met Rupert Murdoch is ook niet meer wat ie ooit was. De twee leven al in onmin sinds Fox News weigerde Trump’s claims over “verkiezingsbedrog” te onderschrijven. Murdoch heeft zijn hoop inmiddels gevestigd op DeSantis, wat door Trump als ‘verraad’ gezien wordt:

De door Trump gesteunde kandidaten deden het in overgrote meerderheid erg slecht bij de midterms. Trump weigert dat te erkennen, maar de Republikeinse partijtop is zich daar zeer goed van bewust. Trump beschikt over een fanatieke en trouwe aanhang, maar is buiten die harde kern impopulair. Veel kiezers uit het politieke midden zijn het eeuwige gezeur over ‘verkiezingsfraude’ inmiddels zat. De partijtop vreest dat Trump in 2024 geen kans maakt tegen Biden (of een andere Democratische kandidaat). DeSantis daarentegen dicht men goede kansen toe.

Met wat geluk stelt DeSantis zich daadwerkelijk kandidaat en maken de beide engnekken (DeSantis is geen haar beter dan Trump) elkaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen volledig af.

