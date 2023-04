Trump sleept voormalige advocaat voor de rechter

Donald Trump sleept Michael Cohen, zijn voormalige advocaat, voor de rechter. Trump eist een schadevergoeding van $500 miljoen van Cohen.

Aanleiding is het getuigenis dat Cohen aflegde voor de jury in Manhattan die Trump onlangs in staat van beschuldiging stelde omdat hij zwijggeld zou hebben betaald aan een aantal mensen, waaronder pornoster Stormy Daniels (volgtip op Twitter, btw). Op zich mag je iemand best zwijggeld betalen, maar Trump heeft om die betalingen te verhullen geknoeid met de financiële gegevens van enkele bedrijven.

Cohen wordt er door Trump van beschuldigd een geheimhoudingsclausule in zijn arbeidscontract te hebben geschonden. Ook zou hij de ethische normen van advocaten hebben geschonden en zich schuldig hebben gemaakt aan smaadschrift en het aantasten van de goede naam(!) van Trump.

De advocaat van Cohen heeft inmiddels gezegd dat zijn cliënt er niet aan denkt de samenwerking met het OM te verbreken: “dhr. Trump lijkt het rechtssysteem opnieuw te gebruiken en te misbruiken als een vorm van intimidatie tegen Michael Cohen….blijkbaar hebben zijn juridische perikelen hem doodsbang gemaakt en probeert hij op deze manier andere potentiële getuigen die overwegen samen te werken met het OM schrik aan te jagen”.

Uitgelichte afbeelding: Michael Cohen – By The Circus – YouTube, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77222381