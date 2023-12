Trump ook in Maine uit de primaries geweerd

In Maine heeft de Secretary of State Shenna Bellows (D) (op staatsniveau een soort minister van binnenlandse zaken, terwijl ironischewijze die titel op federaal niveau juist de minister van buitenlandse zaken is) beslist dat Donald Trump van de kieslijsten voor de primaries (de verkiezingen binnen de partijen waarbij de kandidaat voor die partij gekozen wordt) geweerd moet worden vanwege het aanstichten en ondersteunen van een opstand. Het 14e Amendement, waarop deze beslissing gebaseerd is, is tot stand gekomen na de Amerikaanse Burgeroorlog om het passief kiesrecht aan Zuidelijke rebellen te ontnemen..

Na Colorado, Minnesota en Michigan is dit de vierde staat waarin deze kwestie aanhangig gemaakt werd. In Minnesota en Michigan zijn deze eisen inmiddels afgewezen. In Colorado heeft deze zaak eerst voor een rechter en in beroep gediend waar eveneens de beslissing gemaakt werd dat Trump niet op de kieslijst mocht staan, maar in Maine heeft de Secretary of State bepaald dat dat iets is dat zij gewoon mag beslissen. Wel houdt zij de effectuering van haar beslissing aan totdat er een beroep bij het Supreme Court tot een conclusie is gekomen, of totdat het Supreme Court beslist dat het geen zaak voor hen is. Ook in Colorado is de zaak aangehouden in afwachting van het Supreme Court.

Of dit enig effect op de verkiezingsuitslag gaat hebben staat te bezien. Colorado en Maine zijn immers Democratische staten. Juist in Michigan, een staat die de laatste jaren een zogenaamd paarse in plaats van een blauwe (Democratische) staat is geworden, heeft het staats-oppergerechtshof beslist dat de Secretary of State niet over zulke zaken gaat en het verzoek afgewezen (dit soort regelingen verschillen van staat tot staat, regelingen omtrent verkiezingen in de Verenigde Staten zijn een staatsaangelegenheid). Ik vermoed dat Trump slechts in reeds Democratische staten van de kieslijst geschrapt zal worden, tenzij er voldoende Republikeinen zijn die de positie van Trump willen ondermijnen.

(Afbeelding: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)