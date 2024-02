Trump moedigt Rusland aan wanbetalende NAVO-leden aan te vallen

Steeds als je denkt dat het niet gekker kan, blijkt dat toch te kunnen maar ook dat is inmiddels geen verrassing meer bij Donald Trump. De MSM in de VS hebben het er maar al te graag over hoe Biden nu toch echt begint af te takelen (wat overigens heel erg meevalt, af en toe wat versprekingen die totaal in het niet vallen bij de constante stroom van absurdistische waanzin die er uit Trumps mond komt). Trump is bovendien al tientallen jaren knettergek en het is sindsdien alleen maar erger geworden.

En wat heeft de man dan nu weer gezegd? Welnu, dat als NAVO-leden niet op tijd aan hun financiële verplichtingen zouden voldoen, de VS niet zouden ingrijpen bij een aanval van Rusland op een NAVO-lid, en zelfs Rusland zou aanmoedigen vrijelijk zijn gang te gaan tegen zulk een NAVO-lid. Een flagrante schending van NAVO Artikel 5, volgens welke een aanval op één lid als een aanval op alle leden wordt beschouwd.

De columnist van The Atlantic beschrijft het mooi:

Trump issued this unhinged threat while telling one of his “sir” stories, a rhetorical device in which some unnamed interlocutor shows Trump great deference while humbly seeking his advice. He described a meeting, ostensibly when he was in office, in which he responded to an ally about NATO funding. “One of the presidents of a big country stood up and said, “Well, sir, if we don’t pay and we’re attacked by Russia, will you protect us?” I said, “You didn’t pay, you’re delinquent?” He said, “Yes, let’s say that happened.” “No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.” ” (The Atlantic)

Ja nee, alsof Trump zijn rekeningen altijd betaalt. Alles wat de man doet is een transactie. Of een bedreiging, zoals de wannabe-mafiabaas die hij is zou maken.

Alhoewel dit verhaal op zichzelf verzonnen zou kunnen zijn, zoals men in de Atlantic zegt, is het allesbehalve ondenkbaar dat Trump in een dergelijk geval, als hij weer president zou zijn, precies zo zou handelen. We weten nog steeds niet precies hoe zijn banden met Poetin liggen, maar dat hij bereid is die volledig ten dienste te staan (getuige ook zijn beweringen dat Oekraïne gewoon maar stukken land aan Rusland af moet staan) is duidelijk.

Onder meer door Attorney General Merrick Garlands volledige passiviteit waar het ’t mogelijk vervolgen van Trump betreft zullen we daar wel nooit meer achterkomen, aangezien die de aantijgingen in het Mueller Rapport volkomen heeft laten verlopen. Als we het dan toch over te oude politici hebben, kan díe mummelende sufkop niet eens met pensioen achter de geraniums gestuurd worden?

(Foto: Fulton County Sheriff’s Office)